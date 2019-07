Onkraj Atlantika so se skupna naročila trajnih dobrin maja nepričakovano skrčila in na mesečni ravni upadla že tretjič v letošnjem letu, vendar je na krčenje vplivala predvsem motnja v oskrbovalni verigi zaradi prizemljitve Boeingovih letal 737-800 max. Ameriški potrošnik ob rastočih plačah ostaja v solidni formi, kar potrjuje tudi podatek o njihovi porabi. Po drugi strani podatek o razpoloženju potrošnikov za junij (merjeno s kazalniki University of Michigan in Conference Board) kaže, da ameriški potrošnik ni imun za posledice, ki jih v obliki carin prinaša trgovinski spor med ZDA in Kitajsko. Nasprotno so vlagatelje razveselili podatki s trga nepremičnin. Z znižanjem dolgoročnih obrestnih mer in s tem tudi obrestnih mer nepremičninskih kreditov so Američani maja podpisali za 1,1 odstotka več pogodb za nakup že obstoječih nepremičnin kot mesec pred tem.

Zaostrovanje trgovinskih pogojev je pomembno vplivalo tudi na razpoloženje nemških podjetnikov, ki ga meri inštitut za ekonomske raziskave Ifo iz Münchna. To se je junija še bolj ohladilo in padlo na najnižjo raven vse od novembra 2014. Medtem ko se je slika glede trenutnega poslovnega položaja podjetnikov nekoliko izboljšala, pa so podjetja za prihodnje mesece bolj pesimistična, saj trgovinski spor med ZDA in Kitajsko vpliva na izvozno usmerjeno domače gospodarstvo. K negativnemu sentimentu je prispevalo tudi razpoloženje nemških potrošnikov, ki se je zaradi strahu Nemcev pred izgubo službe, predvsem v avtomobilski industriji, zmanjšalo na najnižjo raven v zadnjih dveh letih.

Med objavami podjetij je vlagatelje razveselila novica o irskemu farmacevtu Allergan, ki ga prevzema ameriška farmacevtska družba AbbVie. S širokim portfeljem Allerganovih izdelkov, ki je sicer najbolj poznan po sredstvu za glajenje gub botoksu, bo AbbVie skupaj z lastno raziskovalno dejavnostjo okrepil moč na področju biofarmacije. Približno 63 milijard dolarjev vreden posel, ki predstavlja drugi največji napovedan prevzem v farmacevtski industriji v letošnjem letu, je dvignil vrednost Allerganovih delnic za skoraj 30 odstotkov. Vlagatelje je prejšnji teden razveselila še ena prevzemna zgodba. Ameriški upravljalec igralnic Eldorado Resorts bo odštel 17,9 milijarde dolarjev za nakup Caesars Entertainment Corp. Prevzem, ki vodi v nastanek največje igralniške družbe v Ameriki, je zvišal vrednost delnic Caesars Entertainment Corp za skoraj 20 odstotkov.