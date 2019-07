Ameriški indeksi S&P500, Dow Jones in NASDAQ-100 so preračunano v evre pridobili 2,7%, 1.6% in 3.2%. Dobro so se odrezali tudi evropski, ki so v zadnjem tednu dni zabeležili donos okoli dveh dotokov. Največ, 4,6%, pa je v zadnjem tednu dni pridobil indeks borze v Šenzenu, CSI 300 indeks. Donosnosti ameriških državnih 10-letnih so na najnižjem nivoju po oktobru 2016, nemške obveznice so zapadle na še bolj negativni nivo. Donosnosti na italijanske obveznice pa so včeraj po dveh letih in pol padle pod nivo 1,7%.

Za prihodnje lahko pričakujemo bolj ohlapnejše denarne politike Ameriške (FED) in Evropske centralne banke (ECB). Brez vpeljave ohlapnejših politik v prihodnje je pričakovana potrošnja gospodinjstev v prihodnjih letih prenizka, da bi se dosegal željeni nivoji inflacije v obeh razvitih ekonomijah. Tudi napovedi tega tedna glede kadrovanja tako v ECB in FED nam govorijo, da nas v prihodnje najverjetneje čaka ublažitev denarna politike centralnih bank. Torkova napoved, da bo Christine Lagarde nasledila Mario Draghija nas lahko še bolj prepričuje, da bo ECB v naslednjih mesecih ublažila denarno politiko. V ZDA pa je Ameriški predsednik Donald Trump tvitnil, da bo v sedem članski FEDov odbor nominiral Christopher Wallerja in Judy Shelton. Trgi so se na ta tvit reagiral tako, da so podražile ameriške 10-letne obveznice, do te mere, da se je njihova donosnost ponovno spustila pod dva odstotka. Razlog predvsem leži v morebitnem imenovanju Judy Shelton v odbor, ki je trenutno izvršilna direktorica pri Evropski banki za obnovo in razvoj (EBRD) in je podpornica nižanja temeljnih obrestnih mer.

Odločitev FED-a glede spremembe temeljene obrestne bo sicer znana zadnji dan julija. Glede napovedi centralnih bank in umiritve trgovinskih trenj med ZDA in Kitajsko lahko vsaj do takrat pričakujemo večinoma pozitivne cenovne pritiske na globalnih kapitalskih trgih. Udeleženci na kapitalskih trgih sedaj namreč s 100-odstotno prepričanostjo pričakujejo znižanje temeljne obrestne mere Feda s koncem julija, in sicer vsaj za 0,25 odstotne točke. To pa tudi pomeni, da je znižanje obrestne mere že krepko vcenjeno v tržnih cenah vrednostnih papirjev in bi neizpolnitev takega pričakovanja konca julija skoraj zagotovo povzročila korekcijo na globalnem delniškem trgu.