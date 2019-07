Prvič po letu 1975 so Perujci na Copa America slavili polfinalno zmago. Čeprav so nogometaši Čila v statističnih prvinah prevladovali (več strelov, višja posest žoge), je Peru izkoristil svoje priložnosti in zasluženo napredoval v veliki finale. Tam jih čaka dvoboj z Brazilijo, s katero so se pomerili že v skupinskem delu in z domačini prvenstva visoko izgubili (0:5).

Čeprav je Čile kot dvakratni branilec naslova (2015, 2016) v tekmo vstopil v vlogi favorita, so se Arturo Vidal in soigralci v zaostanku znašli že po enaindvajsetih minutah igre, ko je po podaji iz kota z glavo zadel Edison Flores. V osemintrideseti minuti si je veliko napako privoščil čilski vratar Gabriel Arias, kar je izkoristil Yoshimar Yotun in podvojil vodstvo Peruja. Čile je v drugem polčasu močno pritisnil, a je vse napade izbrancev Reinalda Ruede zaustavljal perujski vratar Pedro Gallese. V sodnikovem dodatku je končni izid (3:0) postavil Paolo Guerrero, nato pa je Gallese za popoln večer Eduardu Vargasu ubranil še enajstmetrovko. »Peru je igral zelo dobro in je zasluženo v finalu. Ta poraz nas zelo boli, saj smo želeli spet osvojiti naslov. V drugem polčasu smo imeli dovolj priložnosti, a jih nismo izkoristili,« je zapravljeno priložnost obžaloval vezist Čila Gary Medel. Na drugi strani so se Perujci prešerno veselili uvrstitve v veliki finale, Paolo Guerrero je dejal, da je to rezultat dobrega dela vse ekipe: »Vsi smo igrali zelo dobro, predvsem pa zelo požrtvovalno, kar je odločilo. Tekma je bila zelo napeta, a si zaslužimo biti v finalu. Zdaj se moramo dobro spočiti in se pripraviti na Brazilce. Kljub prepričljivemu porazu na prvi tekmi proti Braziliji bo finale zelo zahteven in izenačen.«

Čilence po dveh zaporednih zmagoslavjih na južnoameriških prvenstvih zdaj čaka tolažilni boj za tretje mesto z ranjeno Argentino, Peru pa se bo za tretjo lovoriko na Copi po letih 1939 in 1975 pomeril z Brazilijo. Domačini bodo v nedeljo na kultnem stadionu Maracana v Riu de Janeiru naskakovali že svojo deveto lovoriko na južnoameriškem prvenstvu, prvo po letu 2007.