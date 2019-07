#video Američani in Mehičani za končno zmago v pokalu Concacaf

Po mehiških nogometaših, ki so v prvem polfinalnem obračunu prvenstva Srednje in Severne Amerike ter Karibov v podaljšku ukanili tekmece iz Haitija z 1:0, so se v veliki finale prebile tudi Američani. Eni od treh gostiteljev letošnjega pokala Concacaf so bili v Nashvillu boljši od Jamajke s 3:1 (1:0).