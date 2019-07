Srbski teniški igralec Novak Đoković, branilec wimbledonskega naslova in številka 1 svetovnega tenisa, ne pozna milosti. Tudi drugi dvoboj v Londonu je dobil prepričljivo, potem ko je v treh nizih nadigral Američana Denisa Kudlo in se bo v petek v tretjem krogu pomeril s Poljakom Hubertom Hurkaczem. Srb je dolgo čakal na svoj dvoboj na centralnem igrišču, saj se je precej zavlekel obračun med Kylom Edmundom in Fernandom Verdascom. Edmund je pred Wimbledonom napovedoval, da lahko osvoji najprestižnejši turnir. Tako njegove sanje kot sanje številnih Otočanov so se razblinile že v drugem krogu, ko je moral po vodstvu z 2:0 v nizih priznati premoč 37-letnemu Špancu.

Angleži so se danes razpisali o vzdušju v ekipi Novaka Đokovića. Dopoldan je Srb treniral z rojakom Jankom Tipsarevićem v parku Aorangi. Pisali so, da je vladalo sproščujoče ozračje, kakršno ni praksa v svetovnem tenisu. Tipsarević je med treningom delal sklece, ko je izgubil eno od daljših točk, pridružen član trenerskega štaba Goran Ivanišević, trener Marjan Vajda in Đoković pa so celo med treningom delali selfije in se zabavali. Ivanišević bo z Đokovićem preživel le prvi teden, potem pa ga bo zapustil zaradi obveznosti. »Žal drugače ne gre. Kako bo naprej? Ne verjamem, da me je Novak poklical le za en teden sodelovanja,« odgovarja Goran Ivanišević.

Medtem ko je Đoković v večernem sporedu upravičil vlogo favorita proti Kudli, jo je slabše odnesel Tipsarević. Lanski finalist Kevin Anderson ga je izločil po treh urah boja. »Igral sem solidno. Zadovoljen sem z vračanjem začetnih udarcev, delno tudi s servisom. Imam visoka pričakovanja in za zdaj mi gre po načrtih. V naslednjem krogu me čaka Hurkacz, ki je eden najboljših mladih igralcev. V Parizu sem ga premagal gladko, zato bo še toliko bolj motiviran,« opozarja Novak Đokovič.

Jutri v boj Kaja Juvan in Tamara Zidanšek Vrhunec slovenskih nastopov bo jutrišnji dvoboj Kaje Juvan proti 23-kratni zmagovalki turnirjev največje četverice in sedemkratni zmagovalki Wimbledona Sereni Williams. Članica Ljubljanske teniške akademije je po zmagi v prvem krogu proti Slovakinji Kristyni Pliškovi dejala, da bo njen trener Robi Cokan dobro preučil dvoboj Američanke v prvem krogu, v katerem je imela predvsem v drugem nizu precej težav proti Italijanki Giulii Gatto - Monticone (161. na svetu), ter ji dal koristne nasvete. Če je 18-letna Slovenka dvoboj prvega kroga igrala na igrišču, kjer ni bilo sokoljega očesa za preverbo sodniških odločitev, bo proti Sereni Williams igrala vsem na očeh na igrišču številka 1. Ker bosta Američanka in Slovenka igrali tretji dvoboj, se lahko teoretično zgodi, da bo prenovljeno igrišče številka 1 drugič zaprlo streho, če bi dvoboj oviral mrak. Angleži so namreč danes znova postavljali v ospredje svoje igralce, saj bosta na centralnem igrišču igrala Cameron Norrie in Johanna Conta, Roger Federer in Serena Williams na igrišču številka 1, prva igralka sveta Asleigh Barty pa celo na igrišču številka 2. Tudi Tamara Zidanšek v jutrišnjem dvoboju drugega kroga vsaj na papirju nima veliko možnosti proti 15. nosilki Kitajki Qiang Wang. Konjičanka bo imela precej razlogov, da v dvoboj vstopi sproščena in motivirana za prvo uvrstitev v tretji krog turnirjev največje četverice. Štajerka je namreč v prvem krogu proti Eugenie Bouchard odigrala najboljši tenis v zadnjih treh igrah, ko se je v najtežjih trenutkih reševala iz težkih položajev ter izkoriščala prigarane priložnosti. Pogled na zadnje rezultate kitajske tekmice kaže, da ima lahko Tamara Zidanšek še en razlog za optimizem. Sedemindvajsetletna Kitajka je namreč v tej sezoni na travi dosegla dve zmagi in poraz proti Venus Williams, na zadnjem turnirju velike četverice v Parizu pa je morala v drugem krogu priznati premoč poljski najstnici Igi Swiatek. Statistika torej, ki ne vliva pretiranega spoštovanja. Tekmici se bosta pomerili opoldan na igrišču številka 17.

Nadal – Kyrgios pet let pozneje V najbolj pričakovanem jutrišnjem dvoboju se bosta pomerila Rafael Nadal in Nick Kyrgios. Avstralec je šokiral Nadala pred petimi leti v osmini finala Wimbledona. Leta 2014 je bil Kyrgios eden najobetavnejših najstnikov v teniški karavani. Odtlej sta se tekmeca pomerila še petkrat, medsebojni rezultat pa je izenačen 3:3. Zadnji letošnji dvoboj v Acapulcu je na trdi podlagi dobil Kyrgios. Teniška javnost pričakuje dvoboj predvsem zaradi žaljivk, ki jih je Avstralec namenil Nadalu na majskem turnirju v Rimu. Nadalovega strica Tonija je označil za idiota, Špancu pa dejal, da slabo prenaša poraze. »Ko sem po žrebu videl, da sva si z Nadalom blizu, sem bil vznemirjen. Ko si mlajši, si vselej želiš igrati proti najboljšim igralcem na svetu ter nastopati na največjih stadionih na svetu,« je bil diplomatski Nick Kyrgios. Rafael Nadal je že utrujen od vprašanj na temo Nicka Kyrgiosa. »Kar je rekel, je rekel. Predolgo sem že v teniškem svetu, da bi se obremenjeval z besedami vsakogar. Zadovoljen sem, da je prvi dvoboj v Londonu za mano, saj je ta po peščeni sezoni vselej med najtežjimi,« odgovarja Rafael Nadal.