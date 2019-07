Novak Đoković in Angelique Kerber bosta branila lovoriko najboljših teniških igralcev na Wimbledonu, tretjem letošnjem turnirju največje četverice. Srb je prvi favorit na angleških stavnicah, saj bi za eno vloženo enoto s turnirsko zmago Srba zaslužili pol enote. Tudi osemkratni wimbledonski zmagovalec Roger Federer ima nižjo kvoto kot na stavnicah prva favoritinja v ženski konkurenci. To bo Ashleigh Barty, nova številka ena svetovnega tenisa in zmagovalka Rolanda Garrosa. Za eno vloženo enoto bi v primeru Avstralkine zmage zaslužili tri enote. Še dve enoti več bi zaslužili, če bi stavili na sedemkratno zmagovalko Američanko Sereno Williams, ter kar osem več, če bi 13. julija dvignili pokal Čehinja Petra Kvitova ali Japonka Naomi Osaka.

»Wimbledon je sveti teniški turnir. Vsi ga poznajo, igrati na njem je nekaj posebnega,« pravi Novak Đoković. »Letos sem v London pripotoval v povsem drugačni vlogi kot lani, ko sem po Rolandu Garrosu izpadel iz najboljše dvajseterice. Sem bolj samozavesten, a se zavedam, da me čaka težka naloga,« dodaja Srb, ki bo lovil 16. zmago na turnirjih največje četverice. Včeraj je v Londonu odjeknila novica, da bo v trenerskem štabu Novaka Đokovića v Londonu tudi wimbledonski zmagovalec iz leta 2001 – Hrvat Goran Ivanišević.

Dvojček Ashleigh Barty? Medtem ko sta se Novak Đoković in Rafael Nadal pripravljala na Wimbledon brez turnirskega nastopa na travi, je Roger Federer izbral vsakoletno taktiko. Igral je v Halleju, kjer je z deseto turnirsko zmago postavil nov teniški mejnik. Kot ga bo tudi, če se bo Švicar uvrstil v polfinale Wimbledona. V tem primeru bo dosegel že 100. posamično zmago na najprestižnejšem turnirju na svetu. Federer bo nastopil v spodnji polovici žreba. Tako kot Rafael Nadal, ki je imel organizatorjem veliko povedati, ker je postavljen za tretjega nosilca, potem ko na svetovni lestvici zaseda drugo mesto. »Menim, da je privilegij organizatorjev, da sami postavljajo nosilce, neprimeren. Tako kot vsi drugi bi morali upoštevati svetovno lestvico,« meni Rafael Nadal. »Vsak teden na pesku je teden dni bliže dvobojem na travi,« je lani dejala Ashleigh Barty. Avstralkina ljubezen do trave ni zbledela, čeprav je letos presenetljivo zmagala na Rolandu Garrosu ter postala prva igralka sveta. V teniški zgodovini so do zdaj le štirje igralci po Rolandu Garrosu zmagali še na Wimbledonu, pri ženskah pa je bilo takšnih igralk sedem. »Če bi bilo po moje, bi vsako minuto vsakega dneva najraje preživela doma. Toda realnost je drugačna. Izbrala sem si šport, pri katerem ogromno potujem. Najpomembnejše je, da imam ob sebi ljudi, ki jih zaupam in ki verjamejo v moje zmage,« odgovarja Avstralka.

Mejnik Cori Gauff Za starostni mejnik v kvalifikacijah Wimbledona je poskrbela Cori Gauff. Američanka je v odprti teniški eri postala najmlajša, ki se je kvalificirala na glavni turnir. Petnajstletna igralka je v treh dvobojih kvalifikacij izgubila le 14 iger. Lanska mladinska zmagovalka Rolanda Garrosa bo imela poseben privilegij, saj se bo v prvem krogu pomerila s 24 let starejšo Venus Williams. »Tako Venus kot Serena imata največ zaslug, da sem se sploh začela ukvarjati s tenisom. Sta moji veliki vzornici,« je spoštljiva Cori Gauff. Spomnimo, da je ameriška najstnica letos nastopila že v kvalifikacijah Rolanda Garrosa, kjer jo je s 6:3, 6:3 premagala tri leta starejša Slovenka Kaja Juvan. Angleži veliko medijskega poudarka namenjajo dvakratnemu wimbledonskemu zmagovalcu Andyju Murrayu, ki bo nastopil med dvojicami z novim partnerjem Pierre-Huguesom Herbertom. Verjamejo tudi, da imajo tako v moški kot ženski konkurenci predstavnika, ki lahko osvoji Wimbledon. To sta Kyle Edmund in Johanna Konta. Ker je višanje nagradnega sklada v tenisu v zadnjih letih praksa, so se je držali tudi Angleži. Denarni sklad so namreč povišali za več kot enajst odstotkov. Kar 15 odstotkov več od lani bodo prejeli vsi, ki bodo izgubili v prvem krogu med posamezniki, in sicer več kot 50.000 evrov. Zmagovalca pa bosta prejela slabih pet odstotkov več, in sicer po 2,646 milijona evrov. Letošnja novost v Wimbledonu bo tudi ta, da se zadnji niz ne bo igral v nedogled na dva razlike, temveč bodo pri rezultatu 12:12 igrali podaljšano igro.