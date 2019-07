Trump se je s temi besedami prek Twitterja očitno odzval na v torek objavljeno poročilo generalnega inšpektorja ministrstva za domovinsko varnost ZDA, ki je ugotovilo, da so razmere v zbirnih centrih nečloveške, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Trumpa poročilo uslužbencev njegove lastne administracije ni prepričalo. »Številni med temi tujci sedaj živijo veliko bolje, kot so živeli tam, od koder so prišli, in v precej bolj varnih razmerah,« je na twitterju še zapisal Trump. »Če so nezakoniti imigranti nesrečni zaradi razmer v hitro zgrajenih ali preurejenih zbirnih centrih, jim povejte, da naj ne prihajajo,« je dodal.

Trump je napadel tudi demokratske kongresnike in jim sporočil, da bi morali zakone in »luknje« popraviti tako, da bi omejili priseljevanje.

Razmere so tempirana bomba Notranja inšpekcija v zbirnih centrih ob meji je med drugim ugotovila, da ljudje živijo v prenatrpanih prostorih, odrasli in otroci spijo kar na betonskih tleh, nimajo primerne hrane, prav tako pa so nevzdržne higienske razmere. Upravljavec enega izmed zbirnih centrov ob meji z Mehiko, ki so jih obiskali inšpektorji, je povedal, da so razmere tempirana bomba. Inšpekcijo so opravili v začetku junija v petih zbirnih centrih in na dveh vstopnih točkah v Teksasu. V času obiska inšpektorjev je bilo v zbirnih centrih zaprtih okoli 80000 ljudi, med katerimi so jih 3400 zadrževali več kot 72 ur, kar je zakonsko dovoljeni čas.