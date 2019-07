V napadu na center za pridržanje migrantov v predmestju Tajoura je bilo po prvih podatkih ranjenih tudi najmanj 70 migrantov, je za francosko tiskovno agencijo AFP povedal tiskovni predstavnik reševalcev Osama Ali.

Opozoril je, da bi se število žrtev lahko povečalo, saj je bilo v hangarju okoli 120 migrantov. Večina žrtev so bili migranti iz Afrike.

Sile LNA so sicer v ponedeljek napovedale letalske napade na Tripoli, češ da so izčrpali »tradicionalna vojna sredstva«. Zanikali pa so, da bi izvedli torkov napad na center.

V zadnjih letih je Libija postala glavno izhodišče za begunce in migrante iz Afrike, ki v begu pred vojnami in revščino želijo preko Sredozemskega morja priti v Evropo. Libijska obalna straža mnoge prestreže na morju, tako da je na tisoče nezakonitih migrantov in prosilcev za azil v centrih za pridržanje, kakršen je v Tajouri. Aktivisti opozarjajo, da so razmere v teh centrih nevarne in nečloveške.