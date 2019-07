Med kongresniki, ki so obiskali Clint, je bila tudi newyorška demokratka Alexandria Ocasio-Cortez, ki je junija tvitnila, da vlada predsednika Donalda Trumpa ustanavlja koncentracijska taborišča za migrante na južni meji.

Republikanci so jo napadli, da si drzne primerjati razmere v zbirnih centrih s holokavstom, izraz pa se je pri levih nasprotnikih ameriške vlade prijel in vrstijo se protesti za zaprtje »koncentracijskih taborišč«.

Nekateri mejni stražarji so to tako zamerili, da so oblikovali posebno tajno skupino na facebooku, kjer objavljajo nesramne žalitve Ocasio-Cortezove s spolno eksplicitno vsebino, kongresnico zmerjajo s »prasico« ter objavljajo lažne fotografije, kako Trumpa oralno spolno zadovoljuje.

Newyorška kongresnica je dejala, da ni presenečena nad objavami in obnašanjem mejnih agentov še posebej potem, ko je videla, da so razmere za zaprte migrante res slabe. »Oboje kaže na nasilno kulturo,« je dejala.

Skupaj s kolegi je dala izjavo za medije pred objektom, naokrog pa so bili Trumpovi podporniki, ki so trdili, da kongresniki lažejo. Ocasio-Cortezova je od zaprte migrantke slišala, da so ji po pritožbi, da ni tekoče pitne vode, priporočili »naj se naceja iz straniščne školjke«.

Kongresnik Joe Kennedy iz Massachusettsa je dejal, da so razmere podobne tistim v zaporu in povsem neprimerne za nedolžne otroke niti za odrasle. »Kar smo videli je bilo ostudno,« je dejala kongresnica iz Kalifornije Judy Chu.

Kongresniki so objekt obiskali po poročilih, da imajo otroke zaprte v kletkah brez osnovnih potrebščin in v umazaniji. Slabe razmere so priznavali tudi odgovorni v Trumpovi vladi, vendar krivili kongres, ki je sicer potrdil 4,6 milijarde dolarjev dodatnih izrednih sredstev, Trump pa je to v ponedeljek podpisal.

Dejal je, da ni videl nesramnih objav o kongresnici, vendar zagotovil, da so mejni agenti veliki domoljubi, ki imajo radi državo in niso zadovoljni s kongresom.

Tajna skupina nesramnežev je v popolnem nasprotju z informacijami o mejnih agentih, ki za svoj denar prinašajo migrantom hrano, zdravila in druge potrebščine in jih rešujejo iz reke Rio Grande ali puščave Arizone.

Carla Provost je dejala, da so nesramne objave povsem neprimerne in v nasprotju s častjo in integriteto zaposlenih. Obljubila je, da bodo vse, ki kršijo standarde obnašanja, kaznovali.

Sindikat mejnih agentov je medtem prav tako pozval k spoštljivosti, vendar ošvrknil kongresnico Ocasio-Cortez, da opredeljevanje zbirnih centrov za koncentracijska taborišča ne prispeva h kulturnemu dialogu.