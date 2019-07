Takoj po veliki zmagi nad Mihailom Botvinikom je Petrosjan leta 1963 osvojil bogato nagrajen turnir v Santa Monici – prvega in zadnjega v tujini kot prvak. Zagnal je kultni šahovski časopis 64, ki je pokrival vso državo, in ga je sam dolgo urejal. Našel je tudi čas, da je dokončal študij filozofije v Erevanu. Medtem se je skozi kandidatske dvoboje prebil Boris Spaski. Večina je dajala prednost mlajšemu energičnemu Rusu. Pa je Tigran z železnim prijemom le umiril vihravega Borisa, vendar s težavo in minimalno razliko. Prvak je bil v krizi: v Santa Monici in v Moskvi ob 50-letnici revolucije je zbral le po polovico možnih točk. Po treh letih je Spaski spet prišel do dvoboja, tokrat bolj potrpežljiv. Njegova ustvarjalnost je našla pot skozi na trenutke cinični, destruktivni pristop Armenca. Tigran, osvobojen bremena prvaka, je takoj zatem osvojil prvenstvo SZ. V naslednjem ciklusu SP je brez poraza ugnal Roberta Huebnerja in Viktorja Korčnoja in se znašel v finalu. V Buenos Airesu ga je leta 1971 čakal strašni Bobby Fischer. Če ga kdo lahko ustavi, je to Tigran, so upali Sovjeti. Po nesrečnem porazu je Tigran takoj izenačil in nekaj časa držal ravnotežje, nato pa potonil. Zdaj je dobil novo svežino in začel zmagovati: San Antonio, Las Palmas, Amsterdam… Leta 1975 je odmevno osvojil še en naslov prvaka SZ v domačem Erevanu. Še je imel ambicije po prestolu, a je v treh zaporednih ciklusih SP izgubil dvoboje s Korčnojem. Med kandidati za prvaka je bil kar desetkrat zapored. Še leta 1983 je bil deveti šahist sveta. Petrosjan, eden najbolj zvitih in najglobljih šahovskih mislecev v zgodovini, je zbolel za rakom želodca in umrl v Moskvi leta 1984.

PETROSJAN – SPASKI (Moskva 1966) 1.Sf3 Sf6 2.g3 g6 3.c4 Lg7 4.Lg2 0-0 5.0-0 Sc6 6.Sc3 d6 7.d4 a6 8.d5 Sa5 9.Sd2 c5 10.Dc2 e5 11.b3 Sg4 12.e4 f5 13.ef5 gf5 14.Sd1 b5 15.f3?! Beli izziva; boljše je Lb2. 15...e4 16.Lb2 ef3 17.Lf3 Lb2 18.Db2 Se5 19.Le2 f4 20.gf4 Lh3? Spaski hoče preveč, po Tf4 je položaj enak. Petrosjan pa – žrtvuje kvaliteto! 21.Se3! Lf1 22.Tf1 Sg6 23.Lg4 Sf4 24.Tf4! Še druga žrtev kvalitete, belih figur v središču je preveč za obrambo črnega. 24...Tf4 25.Le6 Tf7 26.Se4 Pripravlja zaključek za učbenike… 26...Dh4 27.Sd6 Dg5 28.Kh1 Taa7 29.Lf7 Tf7 (diagram) 30.Dh8! Črni se je vdal, saj beli skakač pobere vse.