Izak Jefremovič Boleslavski se je rodil pred točno stotimi leti v mestu Zolotonoša in se šolal v bližnjem Dnepropetrovsku. Šaha se je naučil sam pri devetih letih, deset let zatem pa je bil že prvak Ukrajine. Uvrstil se je na prvenstvo Sovjetske zveze leta 1940; delitev petega mesta z Botvinikom je bila lep uspeh. Tik pred vojno je Izak končal študij jezikoslovja. Trdo delo se je obrestovalo ob koncu vojne: v letih od 1945 do 1947 je osvojil drugi mesti na prvenstvih SZ. V nekaj letih je brez hrupa prišel med elito, kar je potrdil s prebojem na turnir kandidatov leta 1950. V Budimpešti je bil neporažen in ves čas vodilni; točka prednosti pred najboljšim prijateljem Davidom Bronsteinom se je v zadnjih dveh krogih stopila. Boleslavski, ki je vedno trdil, da proti Botviniku ne more igrati, je dodatni dvoboj tesno izgubil. Tako je Botvinika izzval Bronstein, ki se je mnogo pozneje poročil z Izakovo hčerjo. Boleslavski je za SZ na olimpijski igrah nastopil le v Helsinkih leta 1952 in odigral vrhunsko. Po tem je igral vse manj, čeprav je bil še v vrhu, in postal pomočnik ekipe SZ. Bil je tudi sekundant svetovnega prvaka Tigrana Petrosjana.

Skromni in mirni Boleslavski je v vrhunski šah vnesel novo dinamiko. Rad je žrtvoval kmeta ali kvaliteto – predvsem v ostrih Sicilijankah in Kraljevi Indijski obrambi je bil neprekosljiv v tem pogledu. Premagal je svetovne prvake Euweja, Botvinika, Smislova, Tala in Petrosjana, pa tudi Keresa, Bronsteina in Korčnoja. Leta 1977 je v Minsku padel na zaledenelem pločniku, si zlomil kolk, v bolnišnici pa staknil okužbo in umrl.