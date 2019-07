Na sporedu sredinega naroka je bilo zaslišanje pomembne priče. Pred sodni senat, ki mu predseduje mariborski okrožni sodnik Danilo Obersnel, je stopil Mladen Vrabič, sodni izvedenec psihiatrične stroke. Njegove ugotovitve bodo pomembno vplivale na verodostojnost zagovora obdolžene 63-letne Ivice Kalšek, ki se očitanega umora matere brani z zamegljeno zavestjo in neobvladljivim izbruhom jeze.

Poročali smo, da je Kalškova v svojem zagovoru trdila, da sta se ji 1. marca zameglila um in presoja, zato lastnega ravnanja tistega dopoldneva ni imela več pod nadzorom. »Bilo je, kot da je vse samo nočna mora, iz katere se bom zbudila,« je povedala obtožena in dodala, da so jo v tako temačno duševno razpoloženje potisnili nepričakovani samomor brata in z njim povezani očitki matere, da je odgovorna za njegovo prezgodnjo smrt.