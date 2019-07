Zagovornik Kalškove Aleš Kolšek je namreč zahteval, da se zaradi pričanja psihiatra javnost v tem delu obravnave izključi. Neuradno naj bi Vrabič v pisnem mnenju ocenil, da je bila obtožena v času dejanja zmanjšano prištevna, a ne bistveno, da pa je bilo njeno dejanje posledica močne čustvene razdraženosti.

Sodnik Obersnel je nato ugodil predlogu obrambe, ki ga je podala že na predobravnavnem naroku, da prisluhnejo posnetku klica na številko 112, kar naj bi storili na nadaljevanju obravnave naslednjo sredo.

Kalškova je na predobravnavnem naroku zavrnila priznanje krivde za umor 88-letne matere, saj ji tožilstvo očita storitev dejanja na zahrbten način. Življenje naj bi ji namreč vzela v trenutku, ko ta ni pričakovala napada. S polenom naj bi jo dvakrat udarila po glavi, potem pa jo, medtem ko je obležala na postelji, povsem nemočno do zadušitve davila s pasom.

Obtožena je v svojem zagovoru na prejšnjem naroku povedala, da ji je mati očitala odgovornost za bratovo smrt nekaj dni prej, kar jo je močno prizadelo, saj sta se z materjo dotlej vedno dobro razumeli. Tudi njen mož, sin, hči in sestra so kot priče potrdili, da med ženskama nikoli prej ni bilo konfliktov in da sta bili močno navezani med seboj. Povedali so, da je bila vsa družina v tistem času močno pretresena zaradi bratovega samomora, Ivica pa da je po njegovi smrti še bolj pomagala materi kot prej. Nihče od njih zato ne more razumeti, kako je lahko prišlo do nasilja, ko pa sta bili mati in hči vedno v dobrih odnosih.