Kadilci elektronskih cigaret morda menijo, da so te varnejše in čistejše od običajnih cigaret, a pojavlja se vse več ugotovitev, da je nikotin škodljiv, ne glede na to, ali se ga kadi v tradicionalnih cigaretah ali vaporizira v elektronskih. Nedavno je bila objavljena tudi študija, ki je ugotovila, da določene arome v elektronskih cigaretah škodijo celicam srčno-žilnega sistema, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Ti proizvodi niso neškodljivi, je ob objavi raziskave univerze Riverside povedala njena soavtorica, doktorica Atena Zahedi. »Celo kratkoročna izpostavljenost lahko povzroči stres v celicah na način, ki ob kronični uporabi vodi v celično smrt ali bolezen. Naše ugotovitve se verjetno nanašajo na vse proizvode, ki vsebujejo nikotin,« je dodala.

Elektronske cigarete na ravni nevralnih matičnih celic sprožijo niz dogodkov, ki poškodujejo DNK celic, kar lahko vodi v njihovo smrt. »Če se to zgodi, matične celice ne morejo več proizvajati specializiranih celic, kot so nevroni ali astrociti,« je še povedala Zahedijeva.

Nevralne matične celice so ključnega pomena. Za poškodbo matičnih celic so sicer še posebej občutljivi mladi in zarodki, saj se njihovi možgani še razvijajo, so še poudarili raziskovalci. »Izpostavljenost nikotinu v času prenatalnega ali adolescentnega razvoja lahko možgane prizadene na različne načine in oslabi spomin, sposobnost učenja in razmišljanja,« pa je ob tem poudarila vodja raziskave, profesorica Prue Talbot.