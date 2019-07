Hunt se je v torek oglasil spričo ostrih protestov proti Pekingu, ki so v ponedeljek, ob 22. obletnici vrnitve Hongkonga Kitajski, potekali v tej nekdanji britanski koloniji. Protestniki so med drugim vdrli v tamkajšnji parlament, od koder jih je nato pregnala protiizgredniška policija. Protestniki nasprotujejo predvsem predlogu zakona o izročanju osumljencev hujših kaznivih dejanj Kitajski.

»Hongkong je del Kitajske in to moramo sprejeti. A svoboščine v Hongkongu so zagotovljene v skupni izjavi, ki jo je Kitajska podpisala z nekdanjo kolonialno silo Veliko Britanijo,« je v torek izjavil Hunt. »Pričakujemo, da se bo pravno zavezujoči dogovor spoštoval, če ne, bodo sledile resne posledice,« je dodal po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.

V skladu z dogovorom iz leta 1984, po katerem je Velika Britanija leta 1997 Kitajski vrnila Hongkong, tamkajšnji prebivalci po načelu ena država, dva sistema, uživajo delno avtonomijo ter obsežne pravice in svoboščine, ki jih prebivalci kitajske celine ne poznajo. A hongkonški protestniki trdijo, da se Peking s pomočjo neizvoljenih hongkonških voditeljev umika od tega dogovora.

Kot je danes ob kritikah Hunta še izjavil tiskovni predstavnik kitajskega zunanjega ministrstva, »ima vodja britanske diplomacije slabo navado, to je, da želi odločati o notranjih zadevah tretjih držav, z njimi govori v avtoritarnem tonu in nanje gleda zviška«.