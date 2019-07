Lamova je na novinarski konferenci zgodaj zjutraj dejala, da gre za zares žalostno dogajanje, ki je pretreslo številne ljudi. Dejanja tistih, ki so vdrli v zakonodajni svet, so po njenih besedah »nekaj, kar bi morali resno obsoditi, saj v Hongkongu ni nič pomembnejšega kot vladavina prava«.

Več sto pripadnikov protiizgredniške policije je zgodaj davi po lokalnem času sprožilo operacijo, da bi pregnali protestnike iz zakonodajnega sveta, kot se imenuje tamkajšnji parlament. Množico ljudi, ki so bili pred zgradbo, so razgnali s solzivcem in gumijevkami.

Preden so policisti prišli do parlamenta, so izgredniki, ki so nekaj ur pred tem vdrli vanj, že zapustili poslopje. Policija je tako brez odpora vstopila v plenarno dvorano in prevzela nadzor nad parlamentom.

Protestniki so pred tem v parlamentu s sten potrgali fotografije voditeljev mesta. Zasedli so plenarno dvorano in tam razvili hongkonško zastavo iz obdobja, ko je bil Hongkong britanska kolonija.

Oblasti so sporočile, da so morali do ponedeljka zvečer v bolnišnico odpeljati 43 udeležencev protestov in policistov. Med slednjimi jih je 13, ki so jih protestniki polili z neznano tekočino.

Na mirnem shodu se je sicer v ponedeljek po lokalnem času v znak nasprotovanja zakonu, ki bi omogočil izročanje osumljencev hudih kaznivih dejanj Kitajski, znova zbralo več sto tisoč ljudi. Zahtevali so odstop voditeljice Carrie Lam. Po podatkih organizatorjev jih je prišlo 550.000.

V Hongkongu so sicer v ponedeljek obeležili 22. obletnico vrnitve Kitajski.