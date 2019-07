Na mednarodni natečaj International Medis Awards 2019 se lahko do 4. septembra 2019 prijavijo raziskovalci iz Avstrije, Bosne in Hercegovine, Črne gore, Hrvaške, Madžarske, Severne Makedonije, Slovenije in Srbije ter od letos tudi Bolgarije. Medicinska področja, s katerih bo mednarodna žirija jeseni izbrala 18 finalistov, so farmacija, gastroenterologija, ginekologija, intenzivna terapija in anesteziologija, nevrologija, oftalmologija, pediatrija, pulmologija in alergologija ter revmatologija.

Natečaj International Medis Awards je zasnovalo podjetje Medis, ki letos praznuje 30-letnico delovanja, in sicer z namenom, da poudari pozitivne primere zdravnikov in farmacevtov, ki se poleg redne klinične prakse ukvarjajo tudi z znanstvenoraziskovalnim delom ter prispevajo k izboljšanju zdravljenja in diagnostike, s tem pa tudi dobrobiti bolnikov.

Podrobnejše informacije o natečaju International Medis Awards 2019 najdete na: www.medis-awards.com