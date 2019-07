#video Jesus in Firmino uničila Messijeve sanje o lovoriki z Argentino

Na južnoameriškem nogometnem prvenstvu so znani že prvi finalisti. V zadnji krog Cope Americe so se prebili gostitelji turnirja nogometaši Brazilije, ki so na stadionu Mineirao v mestu Belo Horizonte z 2:0 (1:0) premagali večne rivale iz Argentine.