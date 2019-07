V noči s torka na sredo, ob 2.30 po slovenskem času, bo odigran prvi polfinalni obračun na južnoameriškem prvenstvu. Tekma med Brazilijo in Argentino – južnoameriški clasico. Brazilija, ki gosti južnoameriško prvenstvo, se bo na dvoboju proti največjim rivalom vrnila na »kraj zločina«. Derbi med selecaom in gavči bo namreč gostil stadion Mineirao v Belo Horizonteju, kjer so na domačem svetovnem prvenstvu pred petimi leti doživeli boleč polfinalni poraz proti Nemčiji (1:7). A po besedah brazilskih nogometašev to ne bo imelo nikakršnega vpliva na tokratno tekmo. Srečanje ekip, ki imata skupaj sedem svetovnih naslovov (Brazilija pet in Argentina dva), na južnoameriških pa sta slavili kar dvaindvajsetkrat (Argentina štirinajstkrat in Brazilija osemkrat), bo že 106. derbi v zgodovini. Uspešnejši so Brazilci, ki imajo 41 zmag, Argentina jih ima 38, 26 tekem pa se je končalo brez zmagovalca.

Messi bo glavna nevarnost A po besedah prvega zvezdnika argentinske izbrane vrste so možnosti pred polfinalom izenačene. »Težko je določiti favorita na tekmah med Argentino in Brazilijo, sploh pa na Copi, kjer lahko vsak premaga vsakogar. Do Brazilije čutimo spoštovanje, saj vemo, kaj predstavlja v nogometu. Vseeno mislim, da smo v dovolj dobri formi, da jih premagamo, a bomo morali biti za to povsem skoncentrirani in si ne bomo smeli privoščiti neumnih napak,« je dejal kapetan Argentine Lionel Messi. V pogovoru z novinarji je priznal, da na Copi ne igra v najboljši formi, a zato ekipa deluje vse bolje in bolje. Da bo Messi kljub slabšim predstavam glavna nevarnost za vrata Brazilije, pa se zaveda tudi brazilski napadalec Gabriel Jesus. Ta je v izjavi za medije priznal, da je zanj Messi najboljši igralec na svetu, primerja pa ga lahko le z nekdanjim brazilskim zvezdnikom Ronaldom. »Odkar spremljam nogomet, sem videl igrati nekaj igralcev, ki bi jih lahko označili za najboljše vseh časov. A zame je Messi najboljši, kar sem jih kdaj videl, blizu mu je zgolj Ronaldo. On je kljub vsem težavam svoje ime postavil med zgodovinska imena nogometa,« je dejal Jesus. Zanimivo bo videti, kako se bosta na tekmo pripravila oba selektorja. Medtem ko Tite pri brazilski reprezentanci nerad spreminja začetno enajsterico, pa Lionel Scaloni pri Argentini še nikoli, odkar je lani po svetovnem prvenstvu prevzel vodenje ekipe, ni začel dveh tekem z isto postavo. Spremembe lahko pričakujemo tudi tokrat, saj je napadalni trio Messi-Sergio Agüero-Lautaro Martinez po besedah Scalonija preveč napadalen za tako kakovostno ekipo, kot je Brazilija. Drugi polfinalni dvoboj med Čilom in Perujem bo v noči s srede na četrtek.