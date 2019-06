Obračun četrtfinala v Riu de Janeiru med Venezuelo in Argentino je bil povsem v znamenju Argentine, ki je po začetnih spodrsljajih, porazu proti Kolumbiji in zgolj remiju proti Paragvaju, odigrala eno boljših tekem na tem prvenstvu.

Lautaro Martinez v deseti in Giovani Lo Celso v 74. sta poskrbela, da se je Argentina na kultnem stadionu Maracana, na katerem so našteli 50.000 obiskovalcev, že po rednem delu prebila med najboljše štiri južnoameriške nogometne ekipe.

O zmagovalcih ostalih dveh tekem četrtfinala Cope Americe je odločala šele loterija kazenskih strelov.

Tako v Sau Paolu med Kolumbijo in dvakratnimi branilci naslova Čilom kot tudi v Porto Alegreju med gostitelji turnirja Brazilijo in Paragvajem je bil izid po izteku rednega časa 0:0.

Pri strelih z bele točke so bili uspešni Willian, Marquinhos, Coutinho in Gabriel Jesus, medtem ko so pri Paragvaju zadeli v polno Almiron, Valdez in Rojas. Pri Paragvaju sta zgrešila Gomez in Gonzalez, pri Braziliji pa Firmino.

Na tekmi Kolumbija - Čile pa so v vrsti Kolumbije uspešno izvedli strel z bele točke Rodriguez, Cardona, Cuadrado, Mina, zgrešil pa je Tesillo. V vrsti Čila pa so vsi izvajalci bili uspešni (Vidal, Vargas, Pulgar, Aranguiz, Sanchez).

Čile bo polfinalnega tekmeca dobil po sobotnem obračunu med Urugvajem in Perujem v Salvadorju.