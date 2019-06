Konservativni mediji so že pred dnevi poročali, da si Trump na položaju želi žensko, poleg Grishamove pa naj bi bila v igri tudi nekdanja voditeljica televizije Fox News in tiskovna predstavnica State Departmenta Heather Nauert, ki jo je Trump želel celo poslati za veleposlanico v ZN. Nauertova je izpadla med drugim zaradi varuške otrok, ki ni imela dovoljenja za bivanje in delo v ZDA.

42-letna Grishamova je mati samohranilka dveh sinov, prihaja iz Arizone, kjer je delala za pravosodnega ministra države Toma Horna. Leta 2012 je bila del kampanje republikanskega predsedniškega kandidata Mitta Romneyja.

S prvo damo sta usklajeni in novembra lani sta poskrbeli, da je bila odpuščena uradnica sveta za nacionalno varnost ZDA Mira Ricardel, ker se je z Melanio Trump prepirala na turneji po Afriki.

Sandersova se je odločila, da odide konec junija, njen položaj pa zadnje mesece niti ni bil več tako pomemben. Rednih novinarskih konferenc ni bilo, če so bile, pa je šlo le za prepire z dopisniki Bele hiše okrog tega, kdo komu laže. Tudi Grishamova naj bi imela podobno »odločen« odnos do medijev, kot ga je imela Sandersova skupaj s predsednikom Trumpom.

Ostala bo tudi tiskovna predstavnica prve dame ZDA Oblikovanje javne podobe prve dame ZDA, ki se le redko pojavi v javnosti tako fizično kot z besedami, je nekaj povsem drugega kot razlaganje in utemeljevanje izjav ter politike predsednika ZDA, ki si sproti skače v lastno besedo, doslej pa je po štetju časopisa Washington Post na položaju izrekel več kot 10.000 laži. Kot so pokazale izkušnje s Sandersovo in Spicerjem, ni problem v tiskovnih predstavnikih. Oba sta po najboljših močeh opravljala svoje delo, ki ga večina medijskih analitikov opredeljuje kot nemogoče. Najboljša pot za Grishamovo bo, da se zgleduje po Sandersovi in ima čim manj nastopov v javnosti. Grishamova sicer namerava poleg novega položaja ohraniti tudi položaj tiskovne predstavnice Melanie Trump ter prevzeti še položaj direktorice komunikacij Bele hiše.