Melania Trump je morala med obiskom Velike Britanije popraviti spodrsljaj svojega predsedniškega moža. Britanski gostitelji so Donalda Trumpa in prvo damo povabili na ogled razstave ameriških izdelkov v kraljevi galeriji. Med razstavljenimi predmeti je bila med drugim tudi kopija telegrama, ki ga je britanski kralj Jurij VI. poslal ameriškemu generalu Dwightu Eisenhowerju po invaziji Francije oziroma Dnevu D. Ko se je skupina ustavila pred kipcem čistokrvnega konja iz kositra, so gostitelji Trumpa vprašali, če kipec prepozna?

Ko je Trump odgovoril, da ne, je hitro vskočila Melania. »Mislim, da smo to podarili kraljici,« je poskušala popraviti neprijeten spodrsljaj moža. Prav je imela. Kipec je predsedniški par kraljici poklonil, ko so se srečali lanskega julija.

Spodrsljaj ni bil edini, ki je pritegnil pozornost britanskih medijev. Zmotil jih je tudi njegov nenavaden stisk roke s kraljico ob začetku srečanja. Obregnili so se, da je v svojo dlan prijel zgolj kraljičine prste.