Durant, najboljši igralec finala lige NBA v letih 2017 in 2018, je selitev sporočil nekaj sekund po današnjem začetku prestopnega roka.

Zaradi poškodbe Ahilove tetive bo košarkarski superzvezdnik bržčas večino prihajajoče sezone izpustil.

Po nekaterih zapisih v ameriških medijih bo Brooklyn zgradil šampionsko ekipo, saj namerava v svoje vrste pripeljati še Kyrieja Irvinga in DeAndreja Jordana.

Po poročanju časnika New York Times naj bi Warrios Durantu ponudili petletno pogodbo v vrednosti 221 milijonov dolarjev, a je ni sprejel.

Durant je za Golden State igral od leta 2016, v sezonah 2017 in 2018 je z bojevniki osvojil šampionski prstan. Je desetkratni udeleženec tekme vseh zvezd.

Philadelphia 76ers je našla skupni jezik z zvezdnikom Tobiasom Harrisom, ki bo po besedah očeta Torrela Harris podpiral petletno pogodbo v zameno za 180 milijonov dolarjev. Harris se je v Philadelphio preselil februarja iz Los Angeles Clippers. Za 26-letnika so se zanimala številna moštva NBA, med njimi Brooklyn, Dallas, New Orleans in Memphis.

Novo košarkarsko sredino je našel hrvaški reprezentant Bojan Bogdanović, ki je Indiano Pacers zamenjal za Utah Jazz. Tridesetletnik je podpiral štiriletno pogodbo za 73 milijonov dolarjev.