Največji pesimisti trdijo, da bo zagotovil izgubil celo naslednjo sezono. Durant se je poškodoval na začetku druge četrtine, pri preigravanju je nerodno stopil na desno nogo, izpustil žogo, nato pa ob bolečinah odšepal z igrišča. Do takrat je dosegel 11 točk, zadel je tri mete za tri točke.

»Zdravniki so mu za današnji nastop prižgali zeleno luč. To je bila skupna odločitev, ki jo zdaj obžalujemo. Nikogar ni treba obtoževati, če pa že moramo koga, sem najbrž to jaz,« je dejal generalni direktor Golden Stata Bob Myers, ki bo napačno odločitev obžaloval tudi v finančnem smislu.

Durant, ki ima bajno plačo, bi po koncu sezone postal prosti igralec, klub bi se ga najbrž rad znebil, a bo zvezdnik lahko uveljavil člen iz pogodbe, ki mu zagotavlja, da je v primeru poškodbe še eno leto na plačilni listi. Uradni podatki o poškodbi košarkarja bodo znani, ko bo v toku današnjega dneva opravil magnetno resonanco.