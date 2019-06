Za kolesarje ni označenih obvozov

Zaradi gradnje sta zaprta pločnik in kolesarska steza na obeh straneh izteka Slovenske ceste pri križišču z Dunajsko cesto. Zaradi tega morajo pešci in kolesarji iskati alternative, predvsem kolesarji pa pričakujejo, da bi občina v takšnih primerih ob zaporah zagotovila varovane koridorje, da jim ne bi bilo treba po daljših in neprimernih obvozih.