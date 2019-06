Premierno vožnjo je vlak, na katerem je dovolj prostora za 120 koles, opravil v soboto. Nova železniška proga kolesarjem omogoča, da se to poletje ob koncih tedna in praznikih okoli 8.15 vkrcajo na vlak v Beljaku in odpeljejo v Trbiž, od tam pa krenejo po 41 kilometrov dolgi kolesarski poti vzdolž Save do Jesenic. Ali pa obratno: »Ob 8.45 se odpeljejo na Jesenice ter od tam krenejo proti Trbižu in morda celo s kolesom nazaj v Beljak. Veliko možnosti, in to štirikrat na dan,« je dejal Reinhard Wallner iz ÖBB. Avstrijska Koroška želi na tak način privabiti še več ljubiteljev narave in aktivnega preživljanja prostega časa, je pojasnil Christian Kresse iz turističnega združenja Kärnten Werbung. »Vprašanje mobilnosti v povezavi s kolesarjenjem dobiva vse večji pomen. To so teme prihodnosti, na katere moramo staviti na Koroškem,« je dodal.