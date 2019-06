Redovniki so za nekaj ur prevzeli Amorjeve puščice. V svoji baziliki v Padovi so priredili srečanje za vse, ki iščejo življenjskega partnerja, a doslej niso našli pravega. Povabljeni so bili vsi iščoči med 20. in 50. letom starosti. Da bo interes za zmenkarije s svetim predznakom velik, se je nakazovalo že ob zbiranju prijav. Več kot 500 ljudi se je registriralo za iskanje partnerja v duhovnem okolju, a na koncu jih je prišlo še 200 več. Redovniki so bili nad množičnim obiskom ljudi predvsem s severne Italije močno presenečeni. Po uvodnem spoznavanju je sledila maša v baziliki, kjer so ljudje molili za naklonjenost svetega Antona. Redovniki so na ta način tudi v Italijo pripeljali tradicijo, ki jo poznajo na Portugalskem in ponekod v Južni Ameriki. Preprosto so hoteli prispevati svoj delež k zmanjšanju števila samskih, ki sicer v zadnjih letih narašča. Kar osem milijonov samskih gospodinjstev naj bi zdaj bilo v Italiji, kar je poldrugi odstotek več kot leta 2012. »Obstajajo ljudje, ki so prostovoljno samski in so s tem tudi srečni. Obstajajo pa tudi takšni, ki občutijo samoto in bi radi koga spoznali ter si z njim ustvarili skupno življenje,« je razlagal predstojnik redovnikov Oliviero Svanera. Ko so lani redovniki v precej manjšem obsegu priredili podobne zmenkarije, jim je uspelo z božjo pomočjo združiti dva para. Kolikim so oči v ljubezenskem soju zažarele letos, v baziliki še ne vedo.