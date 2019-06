Visoki uradnik severnokorejskega zunanjega ministrstva Kwon Jong Gun je zatrdil, da si skuša Južna Koreja povečati pomen s tem, da se predstavlja kot posrednik med Severno Korejo in ZDA. »To zagotovo ni vprašanje, v katero se lahko južnokorejska vlada vmešava,« je povedal po poročanju severnokorejske tiskovne agencije KCNA, ki jo povzema francoska AFP.

Če mora Severna Koreja stopiti v stik z Washingtonom, lahko uporabi »že obstoječi komunikacijski kanal«, je poudaril Kwon. Komunikacija ne bo nikoli potekala prek Seula, je zatrdil.

»Južnokorejski uradniki delujejo, kot da med Severno in Južno Korejo potekajo različne izmenjave in zakulisni pogovori, a tega ni,« je še izpostavil.

Južnokorejski predsednik Moon je namreč v sredinem intervjuju za več svetovnih medijev in tiskovnih agencij zatrdil, da s Severno Korejo komunicirajo po različnih kanalih. Dejal je tudi, da med Washingtonom in Pjongjangom »v zakulisju potekajo pogovori« o tretjem vrhu predsednika ZDA Donalda Trumpa in severnokorejskega voditelja Kim Jong Una.

Voditelja ZDA in Severne Koreje sta se prvič srečala pred dobrim letom v Singapurju, drugič pa februarja letos v vietnamskem Hanoju. Voditelja tam nista našla skupnega jezika o tem, kaj vse bi morala obljubiti Severna Koreja v zameno za omilitev mednarodnih sankcij. Obe strani sta krivdo za propad pogovorov pripisovali druga drugi, hkrati pa sta tako Trump kot Kim izrazila pripravljenost na nadaljevanje pogovorov.

Uradnik severnokorejskega zunanjega ministrstva je ob tem ZDA posvaril, da ni več veliko časa, da spremenijo strategijo, s čimer bi omogočili obnovitev pogovorov. Kim je dal Trumpu čas za to do konca leta.

Severnokorejski mediji so konec minulega tedna poročali, da je Trump pisal Kimu. Slednji »z zadovoljstvom ugotavlja, da je pismo odlične vsebine«. Tudi Trump je ta mesec sporočil, da je prejel Kimovo »čudovito pismo«.

Od začetka leta 2018 sta si sicer po podatkih južnokorejskega ministrstva za združitev predsednika ZDA in Severne Koreje izmenjala 12 pisem. Osem jih je Kim napisal Trumpu, ki je nazaj poslal štiri pisma.