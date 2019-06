Od raznašalca Dnevnika do avtoprevoznika in župana

Aco Franc Šuštar je v Vodicah preživel svoje otroštvo. Ko se je v kraj vrnil s svojo družino, ni hotel biti eden od tistih, ki so ob gostilniškem šanku polni idej, kaj in kako bi bilo treba v občini postoriti, zavihal je rokave in zdaj Vodice že deveto leto vodi kot poklicni župan.