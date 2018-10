Šuštar, ki bo decembra dopolnil 60 let, je župan Vodic zadnjih osem let. Po izobrazbi je diplomirani ekonomist in pred vstopom v lokalno politiko si je izkušnje nabiral v gospodarstvu. Ljudje danes v Vodicah živijo bolje, kot so včasih, pravi. V prihodnje se namerava soočiti s prostorsko stisko v šoli in vrtcu. V ospredju bodo tudi dela na kanalizaciji in vodovodu, tranzitni promet skozi občino bi rad »speljal« na obrobje ter s pravili gradnje, tako kot doslej, zagotovil zmerno priseljevanje. Z gradnjo manjših, največ dvostanovanjskih objektov bodo Vodice brez blokovskih naselij na obrobju večjih krajev (Ljubljana, Kranj, Domžale) ostale zelena oaza z visoko kakovostjo življenja, razmišlja. (Foto: Aco Franc Šuštar, neodvisni kandidat s podporo volilcev)