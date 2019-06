Glede dvojnega statusa se še naprej krešejo različna mnenja

Medtem ko pravniki iz Društva za delovno pravo in socialno varnost opozarjajo na nepravičnost dvojnega statusa, temu oporekajo vidne javne in politične osebnosti iz Gibanja za družbeno odgovornost. Povsem različna stališča imajo tudi delodajalci in sindikati.