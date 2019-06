»Imam informacije ruskega obrambnega ministrstva, da je bil dron v iranskem zračnem prostoru,« je povedal vodja ruskega sveta za nacionalno varnost Nikolaj Petrušev. »Nismo videli dokazov, ki bi dokazovali nasprotno,« je povedal po poročanju tujih tiskovnih agencij.

Zavrnil je očitke, da Iran destabilizira razmere v regiji. »Vsak poskus, da se Teheran predstavi kot veliko grožnjo regionalni varnosti in se ga celo primerja z Islamsko državo ali drugo teroristično skupino, je za nas nesprejemljiv,« je poudaril Petrušev.

Iranska nasprotnika Izrael in ZDA je pozval k sodelovanju z Rusijo v boju proti terorizmu v Siriji.

Kitajska je medtem Iran in ZDA pozvala, naj ohranita mirno kri in bosta zadržana. »Menimo, da vztrajanje pri največjem možnem pritisku (na Iran) ne bo prispevalo k rešitvi problema,« je povedal tiskovni predstavnik kitajskega zunanjega ministrstva Geng Shuang.

»Dejanja so pokazala, da imajo ti ukrepi nasproten učinek in zaostrujejo nemir v regiji,« je še poudaril.

Iranska vojska je v četrtek sestrelila ameriški dron, ki je po mnenju Teherana vstopil v iranski zračni prostor. Washington medtem trdi, da je bil v mednarodnem prostoru. To je še zaostrilo odnose med državama, ki so že tako in tako napeti zaradi napadov na tankerje v Omanskem zalivu, za katere ZDA krivijo Iran.

Ameriški predsednik Donald Trump je v ponedeljek uvedel dodatne sankcije proti Iranu, med drugim proti iranskemu vrhovnemu voditelju, ajatoli Aliju Hameneju. ZDA so sankcije proti Iranu znova uvedle že lani po odstopu od mednarodnega jedrskega sporazuma.