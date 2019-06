Rohani je za medije spregovoril po srečanju z vodjo Inter-parlamentarne unije (IPU) Gabrielo Cuevas Barron. Poudaril je, da so ZDA še enkrat prekršile mednarodna pravila. »Ker so ignorirali naša svarila, smo morali brezpilotno letalo sestreliti,« je dodal.

Četrtkov incident je, kot je spomnil Rohani, okrepil napetosti v regiji. »Zato pričakujemo sorazmeren odziv mednarodne skupnosti in jasne korake proti tovrstnim kršitvam,« je poudaril.

Iran je v noči na četrtek nad Hormuško ožino sestrelil ameriško brezpilotno letalo, ker da je kršilo iranski zračni prostor. ZDA na drugi strani trdijo, da je bilo letalo v mednarodnem zračnem prostoru.

Iranski zunanji minister Džavad Zarif pa je danes na družbenem omrežju Twitter opozoril, da ni šlo za prvo tovrstno dejanje ZDA. Objavil je namreč zemljevid, ki prikazuje lokacijo majskega incidenta z »vohunskim brezpilotnim letalom«.

Ameriško brezpilotno letalo MQ9 Reaper, ki ga pogosto uporabljajo tudi za izvedbo vojaških napadov, je v iranski zračni prostor vstopilo 26. maja, trdi Teheran. Brezpilotno letalo je bilo takrat opozorjeno in se je umaknilo, nato pa je prejelo še dve opozorili, potem ko se je znova približalo meji.

Incident z dronom odnose še zaostril

Četrtkov incident z dronom je še dodatno zaostril odnose med Iranom in ZDA, ki so se že tako skrhali, potem ko so se ZDA pod ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom lani enostransko umaknile iz jedrskega sporazuma z Iranom in ponovno uvedle sankcije proti državi. Iran je maja ostalim sopodpisnicam zagrozil, da bo postopno začel opuščati dogovor, če ne bodo izvajale svojih obvez.

ZDA so se na sestrelitev brezpilotnega letala po navedbah ameriških medijev odzvale s kibernetskim napadom na iranske raketne sisteme. Washington bo proti Iranu uvedel tudi dodatne sankcije. »Iran je trenutno v gospodarski zmešnjavi, gredo čez pekel (...) ampak uvedli bomo dodatne sankcije, veliko hujše,« je v soboto dejal ameriški predsednik Donald Trump.

Trump je sicer po sestrelitvi brezpilotnega letala že ukazal ameriški povračilni napad, a je po lastnih navedbah deset minut pred izvedbo ukaz umaknil. Napad bi namreč terjal številne smrtne žrtve, kar bi bilo nesorazmerno s škodo, ki jo je ZDA povzročil Iran.

Ameriški svetovalec za nacionalno varnost John Bolton je danes med obiskom v Izraelu na tiskovni konferenci s izraelskim premierjem Benjaminom Netanjahujem posvaril Iran, naj ne zamenja ameriške previdnosti in preudarnosti za šibkost.