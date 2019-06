Priče so povedale, da je avtomobil končal v morju danes okoli 14. ure, ker voznik ni do konca povlekel ročne zavore, preden so potniki zapustili vozilo na pomolu v vrsti za trajekt, je poročal na spletni strani splitski časnik Slobodna Dalmacija.

Dodaja, da se je avtomobil nekaj časa obdržal na morski gladini v pristanišču, a je nato potonil. Nekateri domačini so pred tem poskušali, da bi avtomobil privezali z vrvjo in tako preprečili potapljanje, a jim to ni uspelo. Na koncu so morali pomagati potapljači, ki so s pomočjo žerjava avtomobil izvlekli na kopno.

V nesreči nihče ni bil poškodovan, je pa v pristanišču zaradi reševanja vozila nastala velika gneča, je poročal časnik 24 sata na svoji spletni strani.