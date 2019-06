Oblikovanje je poseben jezik. Jezik, ki ga govorijo vsi, ki imajo vsaj kanček smisla za estetiko. Jaguar pa je dovolj tradicionalna znamka, da morajo pri oblikovanju njihovih štirikolesnikov celotno zgodbo vzeti smrtno resno. Na kolesa so namreč v preteklosti postavili dovolj avtomobilov, ki so dosegli status pravih legend, a z nekaj »suhimi oblikovalskimi leti« so v preteklosti zamajali tudi ta prestižni sloves. Vendar so se le spametovali in spet začeli oblikovati avtomobile, ki so nekaj več. Ki izražajo angleško prefinjenost in želijo biti malce arogantno več kot tekmeci.

Kdor torej nase prevzame to nalogo, mora vedeti, v kaj se spušča. Tisti, ki je prevzel štafetno palico glavnega oblikovalca Iana Calluma, pa je bil pri Jaguarju Julian Thomson. Pri čemer je moral biti seznam njegovih minulih dizajnov kakopak dovolj prepričljiv. Šolal se je na Royal College of Art in nato kot velik avtomobilski navdušenec začel sodelovati s Fordom, Lotusom, Volkswagnom, Audijem, Jaguarjem in Land Roverjem.

Uživa tudi v fotografiranju K Jaguarju je sicer prišel že leta 2000, pred tem pa v svetu avtomobilizma pustil ogromen pečat z oblikovanjem lotusa elise. Podpisal se je tudi pod range roverja evoqua in številne sedanje Jaguarjeve avtomobile, saj je dolga leta tesno sodeloval z že omenjenim dosedanjim vodjo oblikovanja znamke Callumom. Sam pravi, da zelo uživa še v fotografiranju, oblikovanju posterjev, obožuje tudi starinske avtomobile. »Ko dobiš predse tak avtomobil in se poglobiš v njegove detajle, še bolj spoštuješ delo predhodnikov. Kakšna domišljija, kakšna drznost, ljubezen do podrobnosti. Neverjetno, kaj vse so si nekoč drznili postaviti na kolesa. Od takih se lahko ogromno naučim, vedno znova,« pravi Julian Thomson. Ob vsem tako ni nenavadno, da je njegovo delo prežeto z veliko klasike in da navdih jemlje pri največjih. Še vedno se drži načela, ki ga je izrekel William Lyons, znan tudi kot »gospod Jaguar«, ki je leta 1922 soustanovil podjetje Swallow Sidecar Company, ki je po drugi svetovni vojni postalo Jaguar Cars. »Avtomobil je edini človekov izdelek, ki se bo najbolj približal živemu bitju,« je nekoč dejal. Njegov prvi avtomobil, ki ga je kupil, je bila alfa alfasud, a je z leti, tako pravi, zaradi rje dobesedno razpadla na kose. Zato si je omislil fiata 126, a tudi z njim ni imel sreče. Kmalu zatem se je usedel za krmilo fieste XR2. Oblikovna žilica mu ni dala miru, zato se je spet odločil za fiata, to pot 131 mirafiori, temu sta sledila fiat 124 spider in šele pozneje veliko bolj konvencionalen golf GTi. »Nikoli nisem želel britanskih avtomobilov, vedno italijanske. Preprosto obožujem fiate, bili so poceni v primerjavi z britanskimi, zato so tudi vsi moji znanci posegali po njih. Zanimivo, nikoli ni nihče od njih kupil forda caprija ali opla mante,« se prvih dni za volanom spominja Thomson.