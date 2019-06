Torbe v kot, da počitnicam napravimo pot

Okrog 184.160 osnovnošolcev in 73.200 dijakov odštevajo še zadnje dni do konca letošnjega šolskega leta. V ponedeljek bodo domov prinesli spričevala, šolske torbe za dobra dva meseca postavili v kot in skočili poletnim dogodivščinam naproti. Morje, sonce, igrišče za blokom, prijatelji, izlet v hribe, počitnice pri dedku in babici, s telefonom v roki, mogoče knjigo… vsak si svoje najlepše počitnice slika po svoje.