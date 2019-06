Petdnevne otroške pustolovske počitnice bodo na Planini nad Vrhniko letos ponovili v kar desetih različnih počitniških terminih. Kočo nad Vrhniko je sicer že med prvomajskimi počitnicami napolnila živahna otroška energija, odvijale so se prve tridnevne počitnice, na katerih je uživalo osemindvajset otrok, ki so čas preživeli v naravi, raziskovali gozd in med drugim v krušni peči pekli domači kruh. Podobno kot otroci na pustolovskih počitnicah med majskimi prostimi dnevi bodo najmlajši tudi poleti lahko skozi igro izkustveno doživeli priljubljeno vzpetino in njeno bližnjo okolico, spoznali različne drevesne vrste, gozdni bonton, gozdne živali in njihovo prehranjevanje.

Športni duh, glasbeni ritem in ročne spretnosti

V poletnem času se bodo tako počitnikarji Planine preizkusili v različnih športnih turnirjih, katerih cilj je razvijati in krepiti športni duh, glasbeni ritem in različne motorične spretnosti. Prav tako bodo razvijali ročne spretnosti ob peki lastnega kruha v krušni peči in na ustvarjalnih delavnicah. Kot pravi pustolovci bodo zakurili tudi taborni ogenj in na njem pekli slastne penice. Večere si bodo krajšali z različnimi spoznavnimi in socialnimi igrami ter plesom in glasbo. Zvečer pa se prijetno utrujeni in polni vtisov z doživetij ulegli na skupna ležišča. Za njihovo energijo in polne želodčke bodo zopet poskrbeli kuharji planinske koče z okusno domačo planinsko hrano. ap

Aktivno in zabavnoDomišljiji, zabavi in športnemu duhu bodo otroci prosto pot dali tudi na poletnih počitnicah v Športnem društvu GIB, kjer bodo spoznavali različne športne panoge, se družili z vrstniki in sklepali nove prijateljske vezi. Odvečno energijo bodo porabili na aktivnih športnih delavnicah in ob skakanju v trampolin parku Super Jump GIB, kjer se bodo lahko naučili tudi kakšno akrobatsko prvino, napovedujejo organizatorji. Raznovrstne športne aktivnosti bodo vodili izkušeni športni pedagogi, trenerji gimnastike in juda ter animatorji. Ob lepem vremenu bodo otroci čas preživljali v naravi v okolici društva, se povzpeli na Rožnik in si privoščili ohladitev v kopališču Ilirija, poskrbljeno pa bo tudi za topla kosila in malice.