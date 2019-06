Za tiste učence 9. razredov, ki pri katerem od predmetov niso bili uspešni, se že v ponedeljek začenjajo popravni izpiti, ki bodo trajali do 1. julija. Če ne bodo uspešni, bodo imeli na voljo še drugi rok, ki se bo začel 19. in zaključil 30. avgusta.

Tisti, ki bodo nadaljevali šolanje, to pa so podatkih ministrstva za izobraževanje, znanost in šport praktično vsi, bodo morali dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev na šolo posredovati praviloma do torka. Učenci, ki bodo do takrat izpolnjevali vse vpisne pogoje in bodo izbrani v prvem krogu izbirnega postopka, bodo tudi vpisani.

Drugi bodo seznanjeni s prostimi vpisnimi mesti, na katera bodo lahko kandidirali v drugem krogu izbirnega postopka. Če bodo razvrščeni na šolo, na kateri so oddali prijavnico, se bodo tam tudi vpisali. Če pa bodo razvrščeni na drugo šolo, bodo svojo prijavnico in dokumente morali dvigniti ter jih prenesti in se vpisati.

Po podatkih ministrstva za izobraževanje osnovno šolo letos zaključuje 17.684 učencev, kar je 599 več kot lani, kandidirali pa bodo lahko na skupno 22.796 vpisnih mest na srednjih šolah, lani 23.644 oz. 22.892.

V dijaških domovih je za prihodnje šolsko leto na novince predvidenih skupaj 2281 mest, kar je za 47 mest manj kot v šolskem letu 2018/2019. Vpis v dijaški dom bo potekal do 12. julija, po tem datumu in do 30. septembra pa še vpis na prosta mesta za kandidate, ki se niso prijavili v roku.