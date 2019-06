Protesti v Tbilisiju so v četrtek izbruhnili, ker je predsednik parlamenta Irakli Kobačidze prepustil svoje mesto ruskemu poslancu Sergeju Gavrilovu, da je nagovoril gruzijske. Opozicija je bila ogorčena in pozvala k protestom, več tisoč ljudi pa se je temu pozivu odzvalo. Prišlo je tudi do spopadov s policijo, pri čemer je bilo ranjenih najmanj 240 ljudi.

Odnosi med Gruzijo in Rusijo so namreč zelo napeti. Leta 2008 je Rusija tudi napadla Gruzijo in podprla odcepitev pokrajin Južna Osetija in Abhazija. Zdaj so se odnosi spet močno zaostrili in ruski predsednik Vladimir Putin je v petek kot odziv na proteste v Tbilisiju zaradi delegacije ruske dume odredil prepoved poletov iz Rusije v Gruzijo, gruzijskim letalskim družbam pa tudi uporabo ruskega zračnega prostora. Vladi je tudi naročil, naj sprejme ukrepe za vrnitev ruskih državljanov iz Gruzije.