Po poročanju gruzijskih medijev je poslanec ruske Dume Sergei Gavrilov ob obisku v gruzijskem parlamentu prevzel predsedovanje srečanju o verskih in političnih zadevah, ki je potekalo v plenarni dvorani.

Opozicija, ki se boji, da bi Rusija lahko znova pridobila vpliv v tej nekdanji sovjetski republiki, je pozvala k protestom.

Njenemu pozivu se je odzvalo kakih 10.000 ljudi, ki so se zbrali v središču Tbilisija in zahtevali odstop predsednika parlamenta. Številni med njimi so nosili zastave Gruzije in EU ter transparente z napisi Rusija je okupator.

Skupina protestnikov je odšla pred parlament. Na posnetkih, ki jih je predvajala državna televizija, je videti več sto ljudi, kako pred parlamentom odstranjujejo ovire, ki jih je postavila policija. Notranje ministrstvo je zagrozilo, da bo policija proteste zatrla.

Za zdaj ni znano, ali je demonstrantom uspelo vdreti zgradbo parlamenta.