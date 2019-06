Ameriške nogometašice pristale na mediacijo

Potem ko so članice ameriške nogometne reprezentance na mednarodnih dan žensk vložile tožbo proti nacionalni nogometni zvezi USSF zaradi spolne diskriminacije in plačilne neenakosti, so pristale na mediacijo, piše Wall Street Journal. Zunajsodno reševanje spora se bo začelo takoj po koncu mundiala v Franciji in je znak, da se spor bliža rešitvi.