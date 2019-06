Vzpetina med glavno pošto je urejena kot večnamenski prostor na prostem. Težje gibljivim, invalidnim in neovirano gibalnim osebam dostopne poti so urejene sovpadajoče z zelenicami in kulturnimi točkami, poimenovanimi po nekaterih trboveljskih kulturnikih, denimo skupini Laibach, pisatelju Urošu Zupanu in plesalcu Iztoku Kovaču. Kulturne točke so okolju prijazne, saj proizvajajo električno energijo, namenjeno polnjenju mobilnih naprav. Na parkirišču pred pošto je prav tako urejena polnilnica za električna vozila in kolesa. Glavna kulturna točka v Trbovljah bo imela tudi informacijski digitalni pano na dotik, ki bo usmerjal obiskovalce do preostalih kulturnih lokacij v mestu in jih informiral z drugimi vsebinami. Park je nadgrajen tudi s hladilnim sistemom z vodno meglico, ki bo čez poletje pršil vodno meglo vzdolž glavnih stopnic in kjer se bodo občani in obiskovalci ob najbolj vročih dneh lahko hladili. Vzpostavljen je zalivalni sistem tako pred pošto kot tudi v rondoju in urejena sodobna, moderna hortikulturna zasaditev. Prostor je tudi invalidom prijazen, saj je opremljen s taktilnimi oznakami. Prav tako je tlakovan s tlakovci, ki naj bi nase vezali delce NO

x

Osrednja točka prenovljenega prostora je monolit, delo Maše Jazbecki, ki bo prikazoval obraze živečih Trboveljčank in Trboveljčanov. Podobe se bodo posodabljale in vsakdo bo lahko zagledal sebe ali koga od bližnjih, poznanih.

Na novo urejen prostor bo poleg drugačne vizualne podobe imel predvsem funkcijo druženja ter ohranjanja trboveljske zgodovine in kulture.