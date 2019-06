Rudarjenje in knapovščina sta neločljivi del revirjev in njihove zgodovine. V aktivnosti ohranjanja knapovske dediščine so vpeti občina Trbovlje, Zasavski muzej Trbovlje, Delavski dom Trbovlje, različna društva in tudi posamezniki. V rudarskem naselju Njiva sta v knapovskem stilu urejeni dve stanovanji, ki sta edinstvena in situ postavitev Zasavskega muzeja Trbovlje. V soboto, ko je bila povsod po Sloveniji Poletna muzejska noč, pa sta stanovanji oživeli. Muzej je namreč s pomočjo posameznikov pripravil svojevrsten prikaz nekdanjega življenja v koloniji.

Na dvorišče pred stanovanji so postavili klopi, kjer so se zbirale ženske, in mizo s stoli, kjer je bil kotiček knapovskih družinskih glav. Ženske so pletle, pazile otroke, klepetale in kuhale. Moški pa so igrali karte, se pomenkovali in pili, zaigrali so tudi na harmoniko. Dogajalo se je tudi v kuhinji, kjer so na star način na štedilniku na drva pekli funšterc, debelo omleto, ki je ena od značilnih zasavskih jedi. »Vesela sem, da smo pripravili tak večer in da sem zraven tudi sama. Sem otrok še iz časov, ko so naši očetje in dedje bili rudarji, in absolutno podpiram ohranjanje spominov na tiste čase in zgodovine za mlajše generacije,« je razložila Breda Perme, ena od kuharic na muzejski noči.

»S to Poletno muzejsko nočjo smo poskušali obuditi spomin na življenje naših prednikov. To je vidno tudi v vseh drugih dejavnostih Zasavskega muzeja Trbovlje, ki je bil zaradi tradicije in pomena delavstva v Zasavju poseben unikum na Slovenskem. Tu imajo posebno vlogo 'knapovske kolonije', saj v Sloveniji in tudi širše ni mesta, kjer bi te kolonije tako močno zaznamovale podobo in življenje. Tudi zato smo se odločili, da spet vrnemo življenje v kolonijo Njiva, ki trenutno žalostno propada,« pravi direktor Muzeja Gregor Jerman.

Tovrstna noč je tokrat bila prvič. Organizatorji in udeleženci upajo, da se bo prireditev nadaljevala vsaj enkrat na leto in postala tradicionalna.