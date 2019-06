#portret Mojca Prelesnik, informacijska pooblaščenka

Mojca Prelesnik je do drugega mandata informacijske pooblaščenke prišla veliko manj razburljivo kot do prvega. Sicer sta leta 2014 glas proti njej oddala samo en poslanec in poslanka, v torek pa jih je bilo proti šest, a pred petimi leti desna opozicija o njej sploh ni hotela glasovati, zato so zaradi prenizke udeležbe na mandatno-volilni komisiji ter na seji državnega zbora o njej odločali kar sedemkrat. Vmes so poslanci SDS in SLS ves čas ponavljali, da je nestrokovna in da je v uradu informacijske pooblaščenke ne marajo, ker naj bi tam delala zdrahe, ko je bila namestnica vodje Nataše Pirc Musar. Ta teden pa največja opozicijska stranka o njej ni povedala nič.