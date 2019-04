Kje so na udaru naši osebni podatki?

Pomanjkljivo znanje o informacijski varnosti in izbira najcenejšega izvajalca sta recept za nastanek varnostnih ranljivosti na spletnih mestih. Do neustrezne zaščite osebnih podatkov prihaja v večjih in manjših ustanovah, tako v javnem kot v zasebnem sektorju. V prihodnje bi lahko upravljalce k bolj skrbnemu ravnanju prisilile bistveno višje kazni.