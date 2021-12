Kot je danes sporočila informacijska pooblaščenka Mojca Prelesnik, gre za osnovne elemente evropske uredbe o varstvu podatkov (GDPR) za skladno obdelavo osebnih podatkov, po katerih mora biti vsaka obdelava zakonita, poštena in transparentna.

Ker urad prijave še vedno prejema, hkrati opozarja, da je inšpekcijski postopek že uvedel po uradni dolžnosti, zato morebitne nove prijave na sam postopek ne bodo imele nobenega vpliva. Veliko število prejetih prijav državljanov in nato tudi v soboto prejetih vprašanj Inštituta 8. marec pa po njenem odraža visoko stopnjo zavedanja posameznikov o pomenu varstva osebnih podatkov.

V zvezi s tem smo prejeli odgovor kabineta predsednika vlade, kjer zanikajo nezakonito obdelavo osebnih podatkov: »Predsednik vlade je pismo poslal vsem polnoletnim državljanom brez kakršnekoli selekcije in brez vpogleda v evidence. Razlogi za njegovo odločitev so vsem dobronamerni in popolnoma pojasnjeni v pismu. Prilagamo tudi dve sliki, ki ne dopuščata nikakršnih dvomov o tem, kaj nas v primeru, če bomo še naprej šesta NAJMANJ precepljena država v EU, čaka v prihodnjih tednih.«

Na omenjenih priloženih fotografijah sta statističen pregled precepljenosti članic EU in projekcija porasta novih okužb zaradi koronavirusne različice omikron. Polno cepljenih je sicer v Sloveniji 56,6 odstotka vseh prebivalcev, v tem pogledu pa so od nas v EU slabši le Poljaki, Hrvati, Slovaki, Romuni in Bolgari.

Predsednik vlade Janez Janša je državljanom prejšnji teden poslal pismo, v katerem se tistim, ki so se že cepili proti covidu-19, zahvaljuje, ostale pa vljudno prosi, da o tem razmislijo. »Naj bo to vaša svobodna, a odgovorna odločitev,« je pozval in spomnil na dneve cepljenje, ki so se začeli v nedeljo. Spomnil je, da smo pred letom dni z nestrpnostjo pričakovali cepivo in verjeli, da bo izkoreninilo virus. A žal v Sloveniji, kjer imamo le 65-odstotno precepljenost, pa tudi večinoma na svetu še ni tako, je dodal.

Inštitut 8. marec je v soboto na informacijsko pooblaščenko naslovil vprašanja, povezana z omenjenim pismom. Zanima jih predvsem, na kakšni pravni podlagi je lahko dostopal do centralnega registra prebivalstva.

Kraj prebivališča je namreč po njihovih navedbah osebni podatek, ki ni splošno dostopen, podlago za vpogled pa se dobi v zakonu, pisni zahtevi ali v pisni privolitvi posameznika, na katerega se podatki nanašajo. »Na ovojnici so ime in priimek, torej ni šlo za generalno pošiljanje vsem gospodinjstvom, mnogi so dobili pismo kar na naslov začasnega prebivališča,« so dodali v Inštitutu 8. marec.