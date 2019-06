Prijatelji nočejo piti skupaj

‘Mene bo kap,« so bile besede simpatične babice, ko ji je ekipa s komercialne Pop TV v oddaji Delovna akcija popolnoma obnovila stanovanje. To so vsebine, ki se gledajo na ekranih. Srečni konci. Presenečenja. Objemi in pomoč v stiski. Če so formati tipa Dan najlepših sanj res preveč kičasti, voditelj absolutno prepocukran in presenečenja preveč na prvo žogo, gre v Delovni akciji, z res neposrečenim naslovom, za reševanje. Ne za uresničevanje sanj in želja, temveč za odstranjevanje problemov. Za preskok v boljši lajf.