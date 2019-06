Višine kupnine zaradi pogodbenih določil nista želela razkriti, je pa Dietnerjeva v današnji izjavi za javnost povedala, da pri tem država izbranemu kupcu niso dajali nobenih jamstev za morebitne negativne posledice tožb, povezanih s sanacijo banke.

Na vprašanje, ali si bo država s prodajo 100-odstotnega deleža v Abanki povrnila sanacijski vložek, ki je za Abanko v sedanji podobi - v njo sta se po državni intervenciji v višini 781 milijonov evrov združili Abanka Vipa in Banka Celje - je odgovorila, da "če kupnini dodamo še vse terjatve, ki jih prodaja DUTB, upam, da bomo dosegli oz. presegli državno pomoč".

Dietnerjeva tvita premiera Marjana Šarca izpred nekaj dni, ko je zapisal, da bi moral holding v luči nekaterih zadnjih objav glede sanacije bank krepko razmisliti o nadaljevanju prodaje Abanke, ni želela komentirati, je pa zagotovila: »To smo dobro premislili, smo si vzeli še malo časa, saj smo sejo prestavili s ponedeljka na danes. Odločitev je utemeljena.«

Po neuradnih informacijah STA sta oba interesenta v ciljni ravnini prodaje, Nova KBM in madžarska banka OTP ponujala med 450 in 500 milijoni evrov. Po neuradnih informacijah Financ pa naj bi dosegla nekaj manj kot 90 odstotkov knjigovodske vrednosti delnic oz. dobrih 500 milijonov evrov. Kupnina je sicer sestavljena iz kupnine za delnico banke in iz premije, ki jo pri prevzemu celotne banke navadno plača kupec.