Pokopališče je uradno odprl zagrebški župan Milan Bandić. V Spomengaju so zgradili sprejemni urad, dvorano in paviljon, krematorij ter mesta za grobove in vežice za žare. Delavci pokopališča lahko organizirajo tudi prevoz poginulih živalih do pokopališča, kjer se bo mogoče dogovoriti za pokop ali sežig posmrtnih ostankov.

Sežig lahko izvedejo posamezno ali skupinsko, cena pa je med 150 in 2000 kun (med 20 in 270 evrov), kar bo odvisno od velikosti poginule živali. Žaro je mogoče postaviti v grob ali pa v posebej oblikovano vežico, je povedala vodja Spomengaja Jasenka Haleuš za današnji Večernji list.