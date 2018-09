Ko je francosko družinsko podjetje Treves pred 13 leti v Biču v trebanjski občini odprlo vrata nove tovarne za dobavo v novomeški Revoz, je zaposlovalo 30 ljudi. Danes podjetje, specializirano za razvoj, izdelavo in dobavo avtomobilskih sestavnih delov s področja zvočne in termične izolacije, zaposluje 140 delavcev, njihove izdelke je mogoče najti v renaultih, Mercedesovih smartih, fiatih in jaguarjih. Lansko leto so zaključili s 17 milijoni evrov prihodkov, letošnje naj bi z 20 milijoni, direktor Andrej Baškovič pa tudi za prihodnja leta napoveduje rast.

K temu bo nedvomno pripomogla tudi nova, sedem milijon evrov vredna naložba, s katero so pred letom dni zagnali serijsko proizvodnjo izdelkov za jaguar e-pace, v teh dneh začenjajo še proizvodnjo opreme za športnega terenca, električno vozilo jaguar i-pace, obe vozili sicer proizvajajo v tovarni Magna v avstrijskem Gradcu. Z novimi posli vstopajo v tako imenovani razred premium vozil, s čimer širijo svojo navzočnost v različnih segmentih in na več trgih, s tem pa, kot dodaja Baškovič, povečujejo svojo konkurenčnost in zmanjšujejo poslovna tveganja.

Kot opisuje Baškovič, izolatorje zvoka izdelujejo iz polimerne pene. Drugi, prav tako očem skrit izdelek, je klobučevina, ki je absorber zvoka in je v zadnjem času vse več vgrajujejo v električne avtomobile. Izdelujejo pa tudi preproge za avtomobile, stranske obloge prtljažnika in police prtljažnika.